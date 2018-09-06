Huawei Mate 20 Pro получит новый сверхчёткий экран

В сети были замечены два профиля UAProf (User Agent Profile) для смартфонов Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro, пока не представленным производителем официально.





Профили UAProf представляют собой спецификация устройства, предназначенную для создателей контента. Они раскрыли разрешение обоих смартфонов.





Модель Mate 20 с номером HMA-L29 получит разрешение Full HD+ (1080 x 2244 пикселей) и соотношение сторон 18.7:9. Смартфон Mate 20 Pro с модельным номером LYA-L29 оснащается экраном с разрешением Quad HD+ (1440x3120 пикселей) и соотношение сторон 19.5:9.

Согласно более ранним утечкам, младшая модель получит 6,3-дюймовый AMOLED-дисплей, а старшая — 6,9-дюймовый AMOLED. У Huawei Mate 20 экран со скруглёнными кромками и каплевидным вырезом, сканер отпечатков пальцев на задней панели. Huawei Mate 20 Pro может похвастаться тройной основной камерой необычной «квадратной» формы и вырезом в стиле iPhone X. Сканер, вероятнее всего, будет встроен в экран.

Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro должны стать первыми смартфонами на базе мощного процессора Kirin 980. Они получат аккумулятор ёмкостью 4200 мАч и поддерживают беспроводную зарядку. Смартфоны работают под управлением Android P 9.0 с оболочкой EMUI 9.0.