Раскрыта цена самого дешёвого iPhone 2018 года

В сети появились новые подробности о смартфонах Apple 2018 года выпуска. Немецкий ресурс Macerkpof опубликовал цены, под которыми новые iPhone будут предлагаться в европейской рознице.





Как ожидается, осенью Apple выпустит две OLED-модели iPhone XS диагональю 5,8 и 6,5 дюйма, а также 6,1-дюймовую «бюджетную» LCD-модель, условно называемую iPhone 9. Все они получат безрамочный дизайн, функцию распознавания пользователя по лицу Face ID и ускоренный процессор A12. Старшие две модели оснащаются двойными основными камерами, а младшая — обычной одинарной.

Самый доступный в линейке, 6,1-дюймовый LCD-iPhone обойдётся не так уж и дёшево — 799 евро. Модель iPhone XS будет стоить 909 евро, а iPhone XS Plus — 1149 евро. Все эти цены указаны для 64 ГБ памяти и находятся на уровне европейских цен для iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X. За модели с 256 ГБ придётся доплатить дополнительные 170 евро дороже. Версии с 512 ГБ памяти тоже будут, но пока неясно, для каких именно моделей.