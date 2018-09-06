Раскрыта цена самого дешёвого iPhone 2018 года

В сети появились новые подробности о смартфонах Apple 2018 года выпуска. Немецкий ресурс Macerkpof опубликовал цены, под которыми новые iPhone будут предлагаться в европейской рознице.


Как ожидается, осенью Apple выпустит две OLED-модели iPhone XS диагональю 5,8 и 6,5 дюйма, а также 6,1-дюймовую «бюджетную» LCD-модель, условно называемую iPhone 9. Все они получат безрамочный дизайн, функцию распознавания пользователя по лицу Face ID и ускоренный процессор A12. Старшие две модели оснащаются двойными основными камерами, а младшая — обычной одинарной.

Самый доступный в линейке, 6,1-дюймовый LCD-iPhone обойдётся не так уж и дёшево — 799 евро. Модель iPhone XS будет стоить 909 евро, а iPhone XS Plus — 1149 евро. Все эти цены указаны для 64 ГБ памяти и находятся на уровне европейских цен для iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X. За модели с 256 ГБ придётся доплатить дополнительные 170 евро дороже. Версии с 512 ГБ памяти тоже будут, но пока неясно, для каких именно моделей.

Источник
Macerkpof
Теги
смартфон Apple iPhone iPhone X iPhone 2018 iPhone XS

Комментарии

Материалы по теме

Caviar запускает пасхальный iPhone X Фаберже с Папой Римским и Христом

5 апреля

В России открыли предзаказ на iPhone XS

3 сентября

Новый смартфон Apple сравнили с iPhone X

4 июля

Рассекречены характеристики всех iPhone 2018

28 августа

Самый большой iPhone и дешёвый iPhone 2018 года и продемонстрировали на видео

15 августа

Трио следующих iPhone показали на видео

19 июня
Загрузка...
Из рубрикиТелефоны
Samsung больше не будет обновлять Android в Galaxy Note 5, S6 и S6 edge+
Huawei Mate 20 Pro получит новый сверхчёткий экран
Разноцветный iPhone 9 показался на фото

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны июня 2018 года (официальная розница) 146
Лучшие бюджетные смартфоны июля 2018 года (официальная розница) 93
Лучшие бюджетные смартфоны августа 2018 года (официальная розница) 62
Внезапно, один из лучших бюджетников года. Обзор мощного ASUS Zenfone Max Pro M1 с аккумулятором на 5000 мАч 59
Быстрый обзор Xiaomi Mi A2: новый «король» по качеству камер и процессору дешевле 20 тысяч рублей 54
Лучшие смартфоны с камерой, как у iPhone 49