Разноцветный iPhone 9 показался на фото

В сети появилась подборка фотографий, показывающих самую дешёвую версию iPhone 2018 года. Фото опубликовал профильный ресурс SlashLeaks, специализирующийся на сборе самых разнообразных утечек.


Конечно, на снимках представлены макеты, а не рабочие устройства, тем не менее, они дают хорошее представление о дизайне смартфона. Модель может выйти под названиями iPhone или iPhone XC и будет представлена в пяти цветовых вариантах — белом, оранжевом, сером, синем и красном. На фото показаны версии в белом, красном и синем корпусах.



Как ожидается, через неделю Apple выпустит две OLED-модели iPhone XS диагональю 5,8 и 6,5 дюйма, а также 6,1-дюймовую «бюджетную» LCD-модель, условно называемую iPhone 9. Все они получат безрамочный дизайн, функцию распознавания пользователя по лицу Face ID и ускоренный процессор A12. Старшие две модели оснащаются двойными основными камерами, а младшая — обычной одинарной.


Компания Apple назначила свою следующую презентацию на 12 сентября.

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