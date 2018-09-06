Смартфон Lenovo Z5 Pro с выдвижной камерой показали на видео

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружилось интересное видео. На нём демонстрируется новый смартфон Lenovo с выдвижным механизмом для камеры. 


Точнее, экран сдвигается относительно основного модуля корпуса и открывает доступ к камере. В этом смартфон заметно отличается от Oppo Find X, в котором выдвигается модуль с камерами.

На видео пользователь сдвигает экран вручную. Также показывается работа экранного сканера отпечатков пальцев. Предположительно, речь идёт о смартфоне под названием Lenovo Z5 Pro.

По неофициальным данным, Lenovo Z5 Pro окажется впечатляющим смартфоном среднего уровня. Он оснащается процессором Qualcomm Snapdragon 660 или 670, 6 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ встроенной памяти. Двойная основная и одинарная фронтальная камеры получат поддержку системы искусственного интеллекта.

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