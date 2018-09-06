Раскрыты особенности миниатюрного смартфона Palm Pepito

В сети появились новые подробности и рендер нового смартфона под культовым брендом Palm. Ими поделился профильный ресурс AndroidHeadlines со ссылкой на «достоверный» источник.





Производителем смартфона станет компания TCL Communication, он носит кодовое название Pepito и модельный номер PVG100. Он получит 3,3-дюймовый LCD-дисплей с разрешением HD (1280 x 720 пикселей), совсем небольшой по современным меркам. Также удивляет аккумулятор ёмкостью всего 800 мАч.

Аппаратной основой станет процессор Qualcomm Snapdragon 435, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти. Смартфон работает под операционной системой Android 8.1 Oreo.

Напомним, это будет первый смартфон Palm с анонса модели Palm Pre 3 в 2011 году. Согласно более ранним утечкам, первое время новый смартфон Palm должен быть доступен у американского оператора Verizon, давнего партнёра компании Palm, продававшего большинство смартфонов с webOS вплоть до Palm Pre 2. Оператор собирался продавать и Palm Pre 3, но смартфон был отменен компанией HP, купившей тогда Palm, прежде чем тот успел выйти в США.

Известная американская компания Palm выпускала КПК и смартфоны на основе Palm OS. В 2010 году она была куплена HP и перестала существовать как самостоятельная организация. В конце 2014 года права на бренд Palm приобрела китайская TCL. Отметим, что компания TCL владеет также такими брендами, как Alcatel и BlackBerry.