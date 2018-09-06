Samsung больше не будет обновлять Android в Galaxy Note 5, S6 и S6 edge+

Компания Samsung Electronics прекратила поддержку смартфонов Galaxy S6, Galaxy S6 edge+ и Note 5. На днях они получили последнее обновление безопасности и больше для них не будут выпускаться апдейты ПО.


Компания Samsung обеспечивает программную поддержку своих смартфонов как минимум два года. Однако в отношении апдейтов безопасности, корейский производитель пообещал трёхлетнюю поддержку для всех флагманов и многих моделей среднего и начального уровня.

Смартфоны Samsung Galaxy S6, S6 edge+ и Galaxy Note 5 вышли в 2015 года, так что такой шаг компании вполне закономерен.

Отметим что в апреле Samsung убрала из списка список устройств, для которых Samsung выпускает обновления безопасности Android, смартфоны линейки Galaxy S6. Однако уже на следующий день в него вернулись Galaxy S6 и Galaxy S6 edge+. Теперь поддержка для них окончательно прекращена. Та же судьба постигла и Galaxy Note 5.

Источник
GalaxyClub.nl
Теги
смартфон ANDROID Samsung Samsung Galaxy Note 5 Samsung Galaxy S6 edge+

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