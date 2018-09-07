Названы самые популярные параметры смартфонов

Команда знаменитого бенчмарка AnTuTu опубликовала результаты исследования, предпринятого с целью выяснить самые популярные параметры в смартфонах на базе Android.

Почти четверть пользователей (24,37%) владеют смартфонами с разрешением Full HD (1080 x 1920 пикселей). 17,19% пользуются безрамочными смартфонами с разрешением Full HD+ (2160 x 1080 пикселей). Почти 16% перешли на экраны с вырезом и разрешением Full HD+ 2248 x 1080 пикселей или and 2280 x 1080 пикселей. При этом почти половина Android-смартфонов всё ещё имеют разрешение HD и ниже.

14,61% пользователей отдали предпочтение 6-дюймовым смартфонам, на втором месте находится диагональ 5,5 дюйма с 12,75%, на третьем — 6,2 дюйма с 11,45%.

73.8% Android-смартфонов базируются на восьмиядерных процессорах и только 21,9% — на четырёхъядерных. 36,51% смартфонов оснащены 6 ГБ оперативной памяти, 31,7% — 4 ГБ. Самый распространённый объём накопителя — 64 ГБ с 41,13%, на втором месте — 128 ГБ с 24,64%

61% смартфонов, доступных на рынке, работают под управлением Android Oreo. На долю Android Nougat приходится 24,07%.