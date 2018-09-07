Смартфон Huawei Mate 20 Pro показали на живых фото

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружилась подборка живых фотографий готовящегося к выпуску смартфона Huawei Mate 20 Pro, пока не представленного официально.


На фотографиях хорошо видны такие особенности дизайна Huawei Mate 20 Pro, как большой экран со скруглёнными кромками и вырезом. Также подтверждаются такие параметры, как 24-мегапиксельная фронтальная камера и 128 ГБ встроенной флеш-памяти.

Анонс Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro должен состояться на пресс-мероприятии в Лондоне 16 октября 2016 года.

Согласно более ранним утечкам, младшая модель получит 6,3-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ (1080 x 2244 пикселей), а старшая — 6,9-дюймовый AMOLED с разрешением Quad HD+ (1440x3120 пикселей). У Huawei Mate 20 экран со скруглёнными кромками и каплевидным вырезом, сканер отпечатков пальцев на задней панели. Huawei Mate 20 Pro может похвастаться тройной основной камерой необычной «квадратной» формы и вырезом в стиле iPhone X. Сканер, вероятнее всего, будет встроен в экран.

Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro должны стать первыми смартфонами на базе мощного процессора Kirin 980. Они получат аккумулятор ёмкостью 4200 мАч и поддерживают беспроводную зарядку. Смартфоны работают под управлением Android P 9.0 с оболочкой EMUI 9.0.

Источник
Weibo
Теги
смартфон ANDROID Huawei Huawei Mate 20 Pro

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