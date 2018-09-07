Tele2 тоже запустил безлимит на интернет

Вслед за операторами МТС, Билайн и МегаФон, безлимитный интернет предложил и Tele2. Опция называется «Очень много интернета». Она доступна для пользователей тарифов «Мой онлайн+», «Мой онлайн ультра» и «Сверхчерный».


Опция стоит по-разному для разных регионов. Например, в Москве она обойдётся в 200 рублей в месяц, в Санкт-Петербурге — 150 рублей в месяц, а в Оренбургской области подешевеет до 100 рублей в месяц.

Как это обычно бывает, есть ограничения. При использовании SIM-карты в любом другом устройстве, помимо телефона или планшета, а также при использовании услуг файлообменных сетей скорость мобильного интернета снижается до 64 Кбит/с. Также при подключенной услуге раздача интернет-трафика по Wi-Fi, Bluetooth, USB недоступна.

Источник
Tele2
Теги
Россия оператор сотовая связь Tele2

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