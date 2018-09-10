В Китае уже рекламируют iPhone 9 с двумя SIM-картами

Китайские операторы China Telecom и China Mobile начали продвигать в социальных сетях первый в истории смартфон Apple с двумя SIM-картами.


На постере показала одна из трёх моделей iPhone 2018 года с хорошо видными двумя слотами под SIM-картами. Каждая SIM-карта сможет подключаться к сетям 4G LTE.


Как ожидается, вскоре Apple выпустит две OLED-модели iPhone XS диагональю 5,8 и 6,5 дюйма, а также 6,1-дюймовую «бюджетную» LCD-модель, условно называемую iPhone 9. Все они получат безрамочный дизайн, функцию распознавания пользователя по лицу Face ID и ускоренный процессор A12. Старшие две модели оснащаются двойными основными камерами, а младшая — обычной одинарной.

Компания Apple назначила свою следующую презентацию на 12 сентября.

Источник
ChinaMobile
Теги
смартфон Apple iPhone iPhone 2018 iPhone XS iPhone XS Plus iPhone XC

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