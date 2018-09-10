Названа дата анонса OnePlus 6T со сканером прямо в экране

В сети появились новые подробности о готовящемся к выпуску смартфоне OnePlus 6T, пока не представленном производителем официально. Ими поделился ресурс CNET со ссылкой на представителей компании.


Анонс смартфона может состояться 17 октября 2018 года. Одной из его особенностей станет сканер отпечатков пальцев, встроенный прямо в дисплей. Новая возможность под названием Screen Unlock прибавит пол миллиметра толщины по сравнению с предшественником. Цена составит 550 долларов.

Согласно более ранним утечкам, OnePlus 6 оснащается он оснащается 6,4-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ (1080x2340 пикселей), топовым процессором Qualcomm Snapdragon 845, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти, тройной камерой на 12+20 Мп и TOF 3D-модулем для функций дополненной реальности, фронтальной камерой на 25 Мп, а также быстрой зарядкой с двойной батареей 2x1850 мАч.

Источник
CNET
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смартфон ANDROID OnePlus OnePlus 6T

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