Xiaomi Redmi Note 5 Pro выдержал испытания на прочность

Известный испытатель смартфонов JerryRigEverything проверил на прочность смартфон Xiaomi Redmi Note 5 Pro (обзор). Это относительно недорогой безрамочный смартфон с алюминиевой задней панелью и двойной камерой.





Экран, защищённый стеклом Corning Gorilla Glass, хорошо выдержал попытки поцарапать его, также как и пластиковые вставки снизу и сверху. Обычные ключи, монеты и прочие мелкие вещи в карманах не повредят такому экрану. Сканер отпечатков пальцев на задней панели царапается с лёгкостью до состояния неработоспособности. Металлическая крышка также легко процарапывается и теряет товарный вид.

При проверке огнём на дисплее недолго оставался «ожог», который довольно быстро полностью восстановился. Тест на изгиб Xiaomi Redmi Note 5 выдержал, но с трудом. В районе кнопок громкости между рамкой и дисплеем появился зазор, хотя смартфон и сохранил работоспособность.