Раскрыт дизайн Xiaomi Redmi Note 6 и Mi 8 Youth

В сети появились живые фотографии готовящихся к выпуску смартфонов Xiaomi Redmi Note 6 и Mi 8 Youth, пока не представленных производителем официально.


В случае с Xiaomi Redmi Note 6, на фото попали экраны, уже предлагающиеся в онлайн-магазине Aliexpress. Они показывают безрамочный дизайн и 6,18-дюймовый дисплей с вырезом в стиле iPhone X. Ожидается, что он базируется на Snapdragon 660 и получит опции памяти 3+32 ГБ и 4+64 ГБ.


Xiaomi Mi 8 Youth показался целиком, хоть и видно его не полностью. В сеть попала его фотография в руке у китайского репера Криса Ву (Wu Yifan). На фото можно разглядеть горизонтально организованную двойную основную камеру и цветовое решение с градиентом от синего к фиолетовому.


Согласно более ранним утечкам, Xiaomi Mi 8 Youth оснащается 6,26-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением Full HD+ (2280 x 1080 пикселей), 24-мегапиксельной фронтальной камерой и основной двойной камерой на 12 Мп, сканером отпечатков пальцев на задней панели. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 710. Предлагаются три конфигурации памяти — 4+32 ГБ, 6+64 ГБ и 8+128 ГБ. есть возможность расширения карточками формата microSD. Аккумулятор обладает ёмкостью 3250 мАч.


Смартфон работает под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo. Размеры составляют 156,4 x 75,8 x 7,5 мм, а вес — 169 граммов. Он выйдет в большом разнообразии расцветок — всего предлагается больше десятка цветов, включая градиентные сине-фиолетовый и сиренево-золотой.

Источник
Aliexpress
Теги
смартфон ANDROID Xiaomi Xiaomi Mi 8 Youth Xiaomi Redmi Note 6

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