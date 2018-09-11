В России предлагают iPhone Xs с оберегами в отделке

Российский производитель люксовых смартфонов Caviar, известный своими экстравагантными версиями iPhone, представил ещё одну линейку модификаций iPhone XS.

Да, всё правильно, анонс этих iPhone ещё не состоялся. Apple запланировала презентацию на 12 сентября. Тем не менее, Caviar уже принимает предварительные заказы на iPhone XS и iPhone XS Plus в различной экзотической отделке.

Новая серия iPhone XS называется «Талисманы» и украшены оберегами разных народов. Всего в серию вошло 8 моделей. Каждый из них посвящен определенному талисману — Кельтскому Кресту, турецкому глазу Назару, хамсе, полумесяцу со звездой, дракону фэн-шуй, знаку Инь-Ян, «ловцу снов» и четырехлистному клеверу.

В отделке используются бриллианты, натуральная кожа, золото и так далее. Самая дорогая модель в серии, Talisman Dreamcatcher, получила природный бриллиант 0,24 карат в качестве главного украшения. Она стоит 399 тысяч рублей. А самый доступный смартфон в серии Talisman стоит от 269 тысяч рублей.

Согласно более ранним утечкам, Apple выпустит две OLED-модели iPhone XS диагональю 5,8 и 6,5 дюйма, а также 6,1-дюймовую «бюджетную» LCD-модель, условно называемую iPhone 9. Все они получат безрамочный дизайн, функцию распознавания пользователя по лицу Face ID и ускоренный процессор A12. Старшие две модели оснащаются двойными основными камерами, а младшая — обычной одинарной.

Источник
Caviar
Теги
смартфон Россия Apple iPhone iPhone X Caviar iPhone 2018 iPhone XS

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