В России появился безрамочник с ёмким аккумулятором дешевле 6,5 тысяч рублей

Российская компания «Иной» начала продажи смартфона Inoi 7 Lite. Это недорогая модель, выполненная в модном сейчас безрамочном дизайне и с двойной основной камерой.


Смартфон оснащается 6-дюймовым IPS-экраном с разрешением HD+ (1440х720 пикселей) и соотношением сторон 18:9, двойной основной камерой 13+0,3 Мп и фронтальной камерой на 8 Мп. Аппаратной основой стал процессор MediaTek MT6580, 1 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объёмом до 32 ГБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 4450 мАч.

Поддерживается работа двух SIM-карт. Правда, смартфон работает только в 3G-сетях. 4G-версия будет выпущена позднее под названием Inoi 7. Смартфон работает под управлением Android 8 Oreo (Go Edition), оптимизированной для устройств начального уровня.

Смартфон Inoi 7 Lite предлагается по рекомендованной розничной цене 6490 рублей.

Источник
Inoi
Теги
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