Потенциальный iPhone XS показался в Китае на живых фото

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружились живые фотографии готовящегося к выпуску iPhone XS, пока не представленного Apple официально.


По крайней мере, источник утверждает, что это именно iPhone XS и он может оказаться первым человеком в Китае, получившим его. Пользователи профильного ресурса SlashLeaks, специализирующийся на сборе самых разнообразных утечек, склоняются к мнению, что это может оказаться не iPhone XS, а обычный прошлогодний iPhone X с установленным фоновым изображением линейки 2018 года, утекшим в сеть ранее.

Как ожидается, в сентябре Apple выпустит две OLED-модели iPhone XS диагональю 5,8 и 6,5 дюйма, а также 6,1-дюймовую «бюджетную» LCD-модель, условно называемую iPhone 9 или iPhone XC. Все они получат безрамочный дизайн, функцию распознавания пользователя по лицу Face ID и ускоренный процессор A12. Старшие две модели оснащаются двойными основными камерами, а младшая — обычной одинарной.

Презентация Apple назначена на завтрашний вечер, 12 сентября 2018 года.

Источник
Weibo
Теги
смартфон Apple iPhone iPhone X iPhone 2018 iPhone XS

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