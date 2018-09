Названы самые быстро дешевеющие модели iPhone

В преддверии анонса Apple, аналитики сервиса Яндекс.Маркет изучили, как менялись цены на новые модели iPhone двух последних лет.





В 2017 году стартовали продажи iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone Х. Все смартфоны были анонсированы одновременно, однако iPhone Х появился в продаже почти на месяц позже.





Цены на iPhone 8 и 8 Plus снижались с первого дня продаж и за месяц упали в среднем на 12%. Цены на iPhone X росли в течение первой недели, а затем за месяц опустились на 7% ниже, чем были в первый день продаж.





К марту 2018 года, за полгода продаж, iPhone 8 и 8 Plus подешевели в среднем на 15% по сравнению со стартом продаж, а iPhone X — на 20%.

В начале апреля на цены повлиял курс доллара, выросший за 3 дня на 11%. Например, в период с 1 по 12 апреля iPhone X 256GB подорожал почти на 10%, а iPhone 8 и 8 Plus — в среднем на 6–10%.

Смартфоны Apple iPhone 7 и 7 Plus, представленные в сентябре 2016 года, заметно подешевели уже через месяц после старта продаж. Сильнее всего — почти на 40% — за это время подешевел iPhone 7 Plus 256 ГБ. К марту 2018 года цены на iPhone 7 и 7 Plus упали в среднем на 30%.