После отказа от флагманских процессоров MediaTek стал зарабатывать больше

Консолидированный доход компании MediaTek в августе 2018 года достиг самой высоко отметки за 21 месяц, то есть почти за два года. Он составил 762,3 миллиона долларов.


Рост по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года составил 4,5% и 15% по сравнению с прошлым кварталом. Компания планирует, что в третьем квартале её доход вырастет на 3-11%, достигнув уровня в 2-2,18 млрд долларов.

Напомним, что в конце прошлого года MediaTek решила взять паузу в выпуске флагманских процессоров. Последний такой топовый процессор, десятиядерный Helio X30, оказался невостребованным и нашел свое применение только в Meizu Pro 7 Plus и Elephone X8 Lite, ничего похожего на успех Helio X20 и конкурирующих брендов. В результате, MediaTek сосредоточилась на линейке Helio P среднего уровня, как более перспективной.

Источник
DigiTimes
Теги
смартфон процессор MEDIATEK

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