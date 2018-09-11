Названы самые выгодные смартфоны

Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала августовский рейтинг самых выгодных популярных смартфонов в различных ценовых категориях. В рейтинге учитывается соотношение среднего результата в бенчмарке к цене в официальном разделе в онлайн-магазине JD.com.


Всего предусмотрено четыре ценовых категории. В категории до 999 юаней (около 152 долларов) победил смартфон Xiaomi Redmi Note 5 в версии 3+32 ГБ.


В категории от 1000 до 1999 юаней (153-305 долларов) лидирует 360 N7 Lite в версии 4+32 ГБ от китайской 360 Mobiles. В категории 2000–2999 юаней (305-457 долларов) — Meizu 16th 6+64 ГБ.


Лидером в самой дорогой категории более 3000 юаней (450 долларов) стал Meizu 16th Plus 6+128 ГБ, за ним идут OnePlus 6 6+64 ГБ, Xiaomi Mi 8 Explorer Edition 8+128 ГБ, Vivo NEX и Honor 10 GT.



Источник
AnTuTu
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смартфон Xiaomi Xiaomi Redmi Note 5 AnTuTu бенчмарк

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