Xiaomi встроит «чистильщик» WhatsApp в новые прошивки

Китайская компания Xiaomi объявила о добавлении нового инструмента в фирменную оболочку MIUI 10. Утилита WhatsApp Cleaner позволит очистить место на смартфоне, занятое мультимедийными файлами мессенджера.





Утилита WhatsApp Cleaner находится в приложении «Безопасность». Она удаляет из памяти мобильного устройства все мультимедийные файлы, связанные с приложением WhatsApp, включая картинки, видео, GIF-ки, голосовые сообщения, и так далее. Можно удалить один вид файлов в отдельности от других, например, все аудиозаписи, а ролики и фото оставить.

Утилита WhatsApp Cleaner на данный момент доступна в международной бета-версии оболочки MIUI 10 и вскоре появится в стабильной MIUI 10, которая ещё только начала выходить для смартфонов Xiaomi.