Xiaomi встроит «чистильщик» WhatsApp в новые прошивки

Китайская компания Xiaomi объявила о добавлении нового инструмента в фирменную оболочку MIUI 10. Утилита WhatsApp Cleaner позволит очистить место на смартфоне, занятое мультимедийными файлами мессенджера.


Утилита WhatsApp Cleaner находится в приложении «Безопасность». Она удаляет из памяти мобильного устройства все мультимедийные файлы, связанные с приложением WhatsApp, включая картинки, видео, GIF-ки, голосовые сообщения, и так далее. Можно удалить один вид файлов в отдельности от других, например, все аудиозаписи, а ролики и фото оставить.

Утилита WhatsApp Cleaner на данный момент доступна в международной бета-версии оболочки MIUI 10 и вскоре появится в стабильной MIUI 10, которая ещё только начала выходить для смартфонов Xiaomi.

Источник
Xiaomi
Теги
смартфон Xiaomi мессенджер WhatsApp MIUI MIUI 10

Комментарии

Материалы по теме

WhatsApp разрешил пересылать документы любого типа

14 июля 2017

WhatsApp стал бесплатным

18 января 2016

Xiaomi представила флагманский смартфон за $300

22 августа

Лучшие бюджетные смартфоны августа 2018 года (официальная розница)

26 августа

Лучшие бюджетные смартфоны августа 2018 года («серый» рынок)

23 августа

Лучшие смартфоны-новинки августа

30 августа
Загрузка...
Из рубрикиТелефоны
Названы самые выгодные смартфоны
Спустя два года игра Pokemon Go вышла в России
В России появился безрамочник с ёмким аккумулятором дешевле 6,5 тысяч рублей

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны июня 2018 года (официальная розница) 147
Лучшие бюджетные смартфоны июля 2018 года (официальная розница) 93
Лучшие бюджетные смартфоны августа 2018 года (официальная розница) 78
Внезапно, один из лучших бюджетников года. Обзор мощного ASUS Zenfone Max Pro M1 с аккумулятором на 5000 мАч 61
Быстрый обзор Xiaomi Mi A2: новый «король» по качеству камер и процессору дешевле 20 тысяч рублей 54
Лучшие смартфоны с камерой, как у iPhone 53