Объявлены российские цены iPhone XR

Российское подразделение компании Apple рассказало о том, когда и почём новый «доступный» смартфон iPhone XR приедет в Россию.


iPhone XR будет доступен в белом, чёрном, синем, жёлтом, коралловом цветах и цвете (PRODUCT)RED с памятью 64, 128 и 256 ГБ по цене 64 990, 68 990 и 77 990 pyблей. Для сравнения, в США цены стартуют от от 749 долларов.

Смартфон iPhone XR будет доступен для предзаказа с пятницы, 19 октября, и появится в продаже в пятницу, 26 октября, более чем в 50 странах и регионах, среди которых будет и Россия.

Напомним, iPhone XR представляет собой 6,1-дюймовую модель в модном безрамочном дизайне как у флагманских iPhone XS и iPhone XS Max, но с немного более простыми характеристиками.

Источник
Apple
Теги
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