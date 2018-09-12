Объявлены российские цены iPhone XR

Российское подразделение компании Apple рассказало о том, когда и почём новый «доступный» смартфон iPhone XR приедет в Россию.





iPhone XR будет доступен в белом, чёрном, синем, жёлтом, коралловом цветах и цвете (PRODUCT)RED с памятью 64, 128 и 256 ГБ по цене 64 990, 68 990 и 77 990 pyблей. Для сравнения, в США цены стартуют от от 749 долларов.

Смартфон iPhone XR будет доступен для предзаказа с пятницы, 19 октября, и появится в продаже в пятницу, 26 октября, более чем в 50 странах и регионах, среди которых будет и Россия.

Напомним, iPhone XR представляет собой 6,1-дюймовую модель в модном безрамочном дизайне как у флагманских iPhone XS и iPhone XS Max, но с немного более простыми характеристиками.