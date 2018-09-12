Apple представила доступный iPhone XR

Компания Apple представила сегодня на пресс-конференции в Купертино не только iPhone XS и iPhone XS Max, но и более доступную модель iPhone XR.





iPhone XR получил 6,1-дюймовый LCD-дисплей Liquid Retina с разрешением 1792 х 828 с плотностью изображения 326 точек на дюйм. В отличие от iPhone XS и iPhone XS Max, основная камера у него одинарная. В ней используется широкоугольный объектив и сенсор на 12 Мп. Фронтальная камера 7-мегапиксельная. Поддерживается разблокировка смартфона по лицу пользователя Face ID.





Аппаратной основой стал первый в индустрии 7-нанометровый процессор A12 Bionic. Процессор Kirin 980 тоже 7-нанометровый, но первые смартфоны на его основе выйдут только в октябре. A12 Bionic шестиядерный, графика у него с четырьмя ядрами. Процессор на 15% быстрее, на 40% экономичнее и обеспечивает на 50% выше игровую производительность.

Уровень защиты от воды и пыли — IP67, немного попроще, чем у флагманов. Допускается погружение на глубину до 1 метра длительностью до 30 минут.





Также есть гигабитный LTE и две SIM-карты. Но Apple была бы не Apple, если бы это был настоящий Dual SIM. Во всём мире, кроме Китая, в качестве второй симки выступает eSIM, которая в России не доступна.

iPhone XR поступит в продажу с 64, 128 и 256 ГБ в шести вариантах расцветки по цене от 749 долларов США.

Он предлагается в белом, чёрном, синем, жёлтом, коралловом цветах и цвете (PRODUCT)RED. Смартфон будет доступен для предзаказа с пятницы, 19 октября, и появится в продаже в пятницу, 26 октября.