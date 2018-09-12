Объявлены российские цены iPhone XS и iPhone XS Max

Российское подразделение компании Apple рассказало о том, когда и почём новые флагманские смартфоны Apple приедут в Россию.

Итак, iPhone XS и iPhone XS Max будут доступны в серебристом цвете, цвете «серый космос» и новом золотом оттенке с памятью 64 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ по цене от 87 990 рублей и от 96 990 рублей. iPhone XS с 256 ГБ и 512 ГБ обойдётся в 100 990 и 118 990 рублей, а iPhone XS Max — 109 990 и 127 990 рублей, соотвественно.


В первую волну войдут следующие страны: Австралия, Австрия, Американские Виргинские острова, Бельгия, Великобритания, Германия, Гернси, Гонконг, Дания, Джерси, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Китай, Люксембург, Мексика, остров Мэн, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, ОАЭ, Португалия, Пуэрто-Рико, Саудовская Аравия, Сингапур, США, Тайвань, Финляндия, Франция, Швейцария и Япония. В этих регионах iPhone XS и iPhone XS Max будут доступны для предзаказа с пятницы, 14 сентября, и появятся в продаже в пятницу, 21 сентября.

Россия войдёт во вторую волну запуска. Продажи начнутся 28 сентября.

Источник
Apple
Теги
смартфон Россия Apple iPhone iPhone 2018 iPhone XS iPhone XS Max

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