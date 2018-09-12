Apple представила iPhone XS и iPhone XS Max

Компания Apple представила сегодня на пресс-конференции в Купертино новое поколение смартфона iPhone X. Как и ожидалось, представлены две модели — iPhone XS и iPhone XS Max.





iPhone XS Max и iPhone XS получили 6,5-дюймовый и 5,8-дюймовый OLED-дисплеи Super Retina с плотностью изображения 458 пикселей на дюйм. Разрешение составляет 2436 х 1125 пикселей и 2688 х 1242 пикселей, соотвественно. У экранов 60% лучше цветопередача, чем в iPhone X.





Тыльная камера состоит из широкоугольного модуля на 12 Мп и телефотомодуля на 12 Мп. Фронтальная камера — на 7 Мп.







Аппаратной основой стал первый в индустрии 7-нанометровый процессор A12 Bionic. Процессор Kirin 980 тоже 7-нанометровый, но первые смартфоны на его основе выйдут только в октябре. A12 Bionic шестиядерный, графика у него с четырьмя ядрами. Процессор на 15% быстрее, на 40% экономичнее и обеспечивает на 50% выше игровую производительность.





Смартфоны получили защиту от воды и пыли на уровне IP68. Допускается погружение на глубину до 2 метров длительностью до 30 минут. Рамка корпуса из нержавеющей стали.





Поддерживается гигабитный LTE и две SIM-карты. Но Apple была бы не Apple, если бы это был настоящий Dual SIM. Во всём мире, кроме Китая, в качестве второй симки выступает eSIM, которая в России не доступна.

Впервые в истории Apple предлагается 512 ГБ встроенной флеш-памяти. iPhone XS и XS Max выйдут в трёх вариантах расцветки — сером, серебристом и золотистом. iPhone Xs и iPhone Xs Max представлены с 64, 256 и 512 ГБ памяти. Цена на них стартует от 999 и 1099 долларов, соотвественно.

iPhone XS и XS Max выйдут в трёх вариантах расцветки — сером, серебристом и золотистом. iPhone Xs и iPhone Xs Max представлены с 64, 256 и 512 ГБ памяти. Цена на них стартует от 999 и 1099 долларов, соотвественно. Приём предварительных заказов в странах первой волны начнётся с 14 сентября, а продажи — с 21 сентября. России среди них нет.