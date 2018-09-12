Apple представила новые Apple Watch

Компания Apple представила сегодня на пресс-конференции в Купертино новое поколение смарт-часов Apple Watch. Модель называется Apple Watch Series 4 и выполнена в безрамочном дизайне.





За счёт тонких рамок, размер дисплея увеличился на 35% и 32% (для маленькой и большой версии). При этом общий объём уменьшился, также как и толщина. Apple Watch Series 4 предлагается в двух новых размерах — 40 мм и 44 мм. В колёсико Digital Crown добавлен тактильный отклик — ощущение лёгких щелчков при прокрутке.





Смарт-часы базируются на четырёхъядерном 64-битном процессоре S4 нового поколения. По словам Apple, он в два раза производительнее предшественника. Динамик часов стал на 50% громче. Керамическая крышка обеспечивает лучшую проводимость сигнала.

Часы получили улучшенные акселерометр и гироскоп со скоростью измерения возросшей на 800%. Появилась функция электрокардиограммы. При этом используются электроды, встроенные в колёсико Digital Crown, а также новый электрический датчик сердечной активности на задней панели часов. Достаточно открыть приложение и прижать палец к колёсику Digital Crown и через 30 секунд пользователь получит данные о сердечном ритме.

Часы способны определять падение пользователя и позвать на помощь, при необходимости. Время автономной работы достигает 18 часов.

Смарт-часы Apple Watch Series 4 будут продаваться по цене от 499 долларов. При этом прошлое поколение, Apple Watch Series подешевели до 279 долларов.

Начиная с пятницы, 14 сентября, Apple Watch Series 4 (GPS) станут доступны для заказа в 26 странах и регионах, а Apple Watch Series 4 (GPS + Cellular) — в 16 странах и регионах. Обе модели поступят в продажу в пятницу, 21 сентября.