Россияне почти перестали покупать дорогие iPhone

Аналитики облачного сервиса «АТОЛ Онлайн», занимающийся арендой касс для интернет-магазинов, поделились статистикой по продажам смартфонов Apple.





Как оказалось, накануне анонса новых iPhone спрос на флагманскую модель прошлого года упал на 28% по сравнению с началом второго квартала 2018 года, а средний чек на смартфоны Apple сократился на 40%. Спрос на модели Apple iPhone 8 и Apple iPhone 8 Plus упал на 46,4% и 28,7% соответственно.

При этом динамика продаж смартфонов Apple iPhone в количественном выражении за период с апреля по август положительная. Рост показателей обеспечивается спросом аудитории на дешевые модели iPhone SE и iPhone 6 в то время, как продажи флагманского смартфона iPhone X и других новинок 2017 года падают.

Исследование АТОЛ построено на базе анализа данных более 12 тысяч касс, подключенных к российским интернет-магазинам.



