«Билайн» дарит два смартфона Nokia по цене одного

Оператор ВымпелКом (бренд «Билайн») объявил о запуске акции «Смартфон Nokia в подарок!». Она действует с 10 сентября 2018 года в офисах продаж и интернет-магазине «Билайн».





В рамках акции, при покупке смартфона Nokia 2.1 стоимостью 7990 рублей и приобретении двух SIM-карт с предоплаченными пакетами услуг связи на 3 месяца тарифного плана «ВСЁмоё 2» абонент получает смартфон Nokia 1 в подарок. Стоимость смартфонов без акции составляет 7990 рублей для Nokia 2.1 и 5 990 для Nokia 1.

Недорогой смартфон-долгожитель Nokia 2.1 получил 5,5-дюймовый дисплей с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), фронтальные стереодинамики, 5-мегапиксельную фронтальную и 8-мегапиксельную основную камеры. Аппаратной основой стал четырёхъядерный процессор Qualcomm Snapdragon 425, 1 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объемом до 128 ГБ. Аккумулятор обладает емкостью 4000 мАч.

Ультрабюджетный Nokia 1 позволяет использовать сменные задние панели Xpress-on из поликарбоната ярких цветов. Он оснащается 4,5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением FWVGA (854 x 480 пикселей), камерами на 2 и 5 Мп. Аппаратной основой стал четырехъядерный процессор MediaTek MT6737M, 1 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объёмом до 128 ГБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 2150 мАч.

Оба смартфона работают на Android Oreo

Источник Билайн

(Go edition), оптимизированной для маломощных смартфонов.