«Билайн» дарит два смартфона Nokia по цене одного

Оператор ВымпелКом (бренд «Билайн») объявил о запуске акции «Смартфон Nokia в подарок!». Она действует с 10 сентября 2018 года в офисах продаж и интернет-магазине «Билайн». 


В рамках акции, при покупке смартфона Nokia 2.1 стоимостью 7990 рублей и приобретении двух SIM-карт с предоплаченными пакетами услуг связи на 3 месяца тарифного плана «ВСЁмоё 2» абонент получает смартфон Nokia 1 в подарок. Стоимость смартфонов без акции составляет 7990 рублей для Nokia 2.1 и 5 990 для Nokia 1.

Недорогой смартфон-долгожитель Nokia 2.1 получил 5,5-дюймовый дисплей с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), фронтальные стереодинамики, 5-мегапиксельную фронтальную и 8-мегапиксельную основную камеры. Аппаратной основой стал четырёхъядерный процессор Qualcomm Snapdragon 425, 1 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объемом до 128 ГБ. Аккумулятор обладает емкостью 4000 мАч.

Ультрабюджетный Nokia 1 позволяет использовать сменные задние панели Xpress-on из поликарбоната ярких цветов. Он оснащается 4,5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением FWVGA (854 x 480 пикселей), камерами на 2 и 5 Мп. Аппаратной основой стал четырехъядерный процессор MediaTek MT6737M, 1 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объёмом до 128 ГБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 2150 мАч.

Оба смартфона работают на Android Oreo

(Go edition), оптимизированной для маломощных смартфонов.

Источник
Билайн
Теги
смартфон Россия Nokia билайн вымпелком халява

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