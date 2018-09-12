Ferra.ru проведет трансляцию анонса iPhone XS

Сегодня состоится презентация компании Apple. Она пройдёт в театре имени Стива Джобса (Steve Jobs Theater) в новом кампусе Apple в Купертино.





На этом мероприятии ожидается анонс следующего поколения смартфонов, iPhone 9, iPhone X и X Plus. Также Apple может представить смарт-часы Apple Watch Series 4 с увеличенным безрамочным дисплеем, новые планшеты iPad Pro с Face ID, тонкими рамками и без домашней кнопки, доступную модель MacBook, новый Mac mini.

Редакция Ferra.ru будет вести трансляцию мероприятия и первой расскажет читателям все подробности с мероприятия. Для трансляции уже создана специальная страница, внести её в закладки можно зайдя на неё и нажав клавиши Ctrl и D одновременно.

Начало в 20:00 по Московскому времени (10:00 по Купертино).