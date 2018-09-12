Цифра дня: Сколько iPhone X продала Apple?

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63 000 000

iPhone X продала Apple.

Компания Counterpoint опубликовала статистику по продажам смартфонов Apple. Согласно последнему отчету Counterpoint Market Monitor, общие продажи прошлогоднего флагманского iPhone X достигли уровня в 63 миллиона штук к концу августа 2018 года.





Для выхода на этот уровень у iPhone X ушло десять месяцев. Для сравнения, iPhone 6 потребовалось лишь полгода для достижения такого же рубежа после запуска в 2014 году. За первые десять месяцев поставки iPhone 6 составили на 30 миллионов больше, чем у iPhone X.

При этом iPhone X за первые десять месяцев продаж принёс Apple почти столько же, сколько и iPhone 6 — 62 миллиарда долларов.