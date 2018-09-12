На сайте Apple нашли все новые iPhone

До презентации новых продуктов Apple осталось всего несколько часов и на сайте компании была обнаружена страничка с упоминанием многочисленных версий новых iPhone в коде.





6,5-дюймовый iPhone XS Max и 5,8-дюймовый iPhone XS будут предлагаться в сером, серебристом и золотистом вариантах расцветки с объёмом встроенной памяти до 512 ГБ. Это первый случай накопителя на 512 ГБ у смартфона Apple.

6,1-дюймовый iPhone XR будет доступен в белом, чёрном, красном, жёлтом, синем и красном цветах с памятью до 256 ГБ. Apple впервые запустит iPhone сразу в пяти вариантах расцветки.

Также в коде нашлось упоминание новых смарт-часов Apple Watch 4 размером 40 и 44 мм в версиях GPS и GPS + Cellular, предлагаются цвета серый, серебристый и золотистый.