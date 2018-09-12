Meizu назвала дату анонса антикризисного флагмана

Компания Meizu опубликовала в своём аккаунте Weibo, китайского аналога Twitter, приглашение на свой следующий анонс. Компания собирается представить смартфон Meizu 16X. Презентация состоится 19 сентября 2018 года, в тот же день, что и анонс явно конкурирующего Xiaomi Mi 8 Youth Edition.





Ранее глава Meizu рассказал, что Meizu 16X станет самым «самым мощным» смартфоном на базе процессора Qualcomm Snapdragon 710. Также он отметил, что экран изготовлен по технологии Super AMOLED и будет без выреза. Судя по всему, Meizu 16X представляет собой слегка упрощённую версию флагманского Meizu 16.

По данным китайского центра по сертификации телекоммуникационного оборудования TENAA, смартфон оснащается 6-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ (2160 x 1080 пикселей) и соотношением сторон 18:9, двойной основной камерой 20+12 Мп и фронтальной камерой на 20 Мп, процессором Snapdragon 710, 6 ГБ оперативной и 64 Б встроенной флеш-памяти. Также ожидаются варианты с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ на накопителе. Аккумулятор обладает ёмкостью 3000 мАч с поддержкой быстрой зарядки mCharge 4.0.