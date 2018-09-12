Названы самые популярные iPhone. И это не iPhone X

Аналитическая компания Mixpanel опубликовала результаты исследования, которое она провела, чтобы выяснить, какими моделями iPhone сейчас чаще всего пользуются.





Самым популярным оказался iPhone 7. Им пользуются 17,34% от всех активных владельцев iPhone. Второе место занял iPhone 6s с 13,01%, а на третьем находится iPhone 7 Plus с 12,06%. От него немного отстал флагман прошлого года iPhone X с 12%.





Как отмечают эксперты, такая приверженность «старым» моделям указывает на большой потенциальный спрос на iPhone 2018 года. Пользователи попросту откладывают обновление смартфонов и если новинки Apple на сегодняшней презентации произведут впечатление, то многие из них решатся сменить устройство на новое.

Полностью список iPhone по годам выпуска с долей пользователей в настоящий момент такой:

iPhone 4 — 0,11%

iPhone 4S — 0,34%

iPhone 5 — 0,98%

iPhone 5c — 0,47%

iPhone 5s — 3,87%

iPhone 6 — 10,57%

iPhone 6 Plus — 2,63%

iPhone 6s — 13,01%

iPhone 6s Plus — 4,74%

iPhone SE — 4,62%

iPhone 7 — 17,34%

iPhone 7 Plus — 12,06%

iPhone 8 — 7,89%

iPhone 8 Plus — 7,89%

iPhone X — 12%