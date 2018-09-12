Названы самые популярные iPhone. И это не iPhone X
Аналитическая компания Mixpanel опубликовала результаты исследования, которое она провела, чтобы выяснить, какими моделями iPhone сейчас чаще всего пользуются.
Самым популярным оказался iPhone 7. Им пользуются 17,34% от всех активных владельцев iPhone. Второе место занял iPhone 6s с 13,01%, а на третьем находится iPhone 7 Plus с 12,06%. От него немного отстал флагман прошлого года iPhone X с 12%.
Как отмечают эксперты, такая приверженность «старым» моделям указывает на большой потенциальный спрос на iPhone 2018 года. Пользователи попросту откладывают обновление смартфонов и если новинки Apple на сегодняшней презентации произведут впечатление, то многие из них решатся сменить устройство на новое.
Полностью список iPhone по годам выпуска с долей пользователей в настоящий момент такой:
- iPhone 4 — 0,11%
- iPhone 4S — 0,34%
- iPhone 5 — 0,98%
- iPhone 5c — 0,47%
- iPhone 5s — 3,87%
- iPhone 6 — 10,57%
- iPhone 6 Plus — 2,63%
- iPhone 6s — 13,01%
- iPhone 6s Plus — 4,74%
- iPhone SE — 4,62%
- iPhone 7 — 17,34%
- iPhone 7 Plus — 12,06%
- iPhone 8 — 7,89%
- iPhone 8 Plus — 7,89%
- iPhone X — 12%