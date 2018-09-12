OnePlus 6T случайно появился в предзаказе

В каталоге онлайн-ритейлера Giztop появился готовящийся к выпуску смартфон OnePlus 6T, пока не представленном производителем официально. Он появился, явно, раньше времени и случайно, поскольку страницу быстро убрали из общего доступа.





Тем не менее, информация успела разлететься по сети. Согласно данным ритейлера, OnePlus 6 оснащается 6,4-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ (1080x2340 пикселей). Экран занимает 91,5% передней панели. Также отмечается встроенный под экран сканер отпечатков пальцев.





Основная камера тройная. Она сочетает датчики 12+20 Мп и 3D-модуль TOF для функций дополненной реальности. Фронтальная камера — 25-мегапиксельная. Аппаратной основой стал топовый процессором Qualcomm Snapdragon 845, 8 ГБ оперативной и 64, 128 или 256 ГБ встроенной флеш-памяти. Смартфон работает под управлением Android 9 Pie с оболочкой Oxygen OS. Цена составляет 569 долларов.





Анонс смартфона может состояться 17 октября 2018 года.