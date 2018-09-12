Новый смартфон Samsung показали на рендерах и видео

Ресурс 91mobiles опубликовал подборку рендеров и видео с 3D-представлением готовящегося к выпуску смартфона Samsung Galaxy J6 Prime, который пока не был представлен официально. Источником материала стал Стив Хеммерстоффер (Steve Hemmerstoffer), основатель и редактор ресурса NowhereElse.fr, известный по организации утечек через твиттер-аккаунт @OnLeaks.





В некоторых регионах Galaxy J6 Prime может выйти под названием J6 Plus. Это более продвинутая версия по сравнению со смартфоном Galaxy J6, вышедшим весной с улучшенной камерой, дисплеем и прочей начинкой.

Смартфон получит безрамочный дизайн с двойной основной камерой. На передней панели можно заметить фронтальную камеру со вспышкой. Сканер отпечатков пальцев убран с задней панели и перемещён на правую кромку, возможно, в кнопку включения.

Размеры Samsung Galaxy J6 Prime составляют 161,6 x 77 х 8,2 мм. Смартфон оснащается 6-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 18,5:9 и разрешением HD+(720 x 1520 пикселей). Аппаратной основой станет процессор Qualcomm Snapdragon 450, 3 или 4 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью использовать карточки microSD.