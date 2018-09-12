Первый смартфон Sony с большим безрамочным экраном уже можно купить в России

Компания Sony Mobile Communications объявила о начале продаж смартфона Xperia XA2 Plus в России Это её первый смартфон с большим безрамочным экраном, выпускавшийся ранее XA2 Ultra (обзоримел стандартное соотношение сторон 16:9.


Как отмечает производитель, это также первый смартфон среднеценовой линейки Xperia с возможностью воспроизведения Hi-Res Audio и технологией DSEE HX, которая автоматически улучшает качество цифрового звука MP3-файлов и сжатых аудиоданных.


Sony Xperia XA2 Plus оснащается 6-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ и соотношением сторон 18:9, 23-мегапиксельной основной камерой с большим сенсором Exmor RS размером 1/2,3 дюйма, 8-мегапиксельной фронтальной камерой со сверхширокоугольным объективом на 120°.

Аппаратной основой стал процессор Qualcomm Snapdragon 630, 4 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD объёмом до 400 ГБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 3580 мАч и быстрой зарядкой Quick Charge 3.0. Сканер отпечатков пальцев расположен на задней панели.

Размеры составляют 157 x 75 x 9,6 мм, а вес — 205 граммов. Поддерживаются две SIM-карты, LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, NFC, FM-радио, GPS + ГЛОНАСС, есть порт USB Type-C. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 8.0 Oreo.

Смартфон Sony Xperia XA2 Plus Dual SIM доступен по рекомендованной розничной цене 29990 рублей. Он предлагается в четырех цветах: серебристый, чёрный, золотистый и зеленый. При покупке XA2 Plus в период с 12 по 30 сентября в подарок можно будет получить стереогарнитуру Sony STH40D с технологией открытого звука.

Источник
Sony Mobile
Теги
смартфон ANDROID Россия SONY Sony Xperia XA2 Plus

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