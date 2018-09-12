Названа дата запуска первой 5G-сети

Североамериканский оператор связи Verizon Wireless объявил о скором запуске первой в мире коммерческой сети пятого поколения. Работа сервиса Verizon 5G Home начнётся 1 октября, пока предлагается подавать заявки на подключение.


Первыми городами, где начнёт работу сервис, станут Хьюстон, Индианаполис, Лос-Анджелес и Сакраменто. Отметим, что мобильная связь 5G в рамках сервиса предоставляться не будет. Verizon использует технологию mmWave для домашнего подключения. Обещана средняя скорость передачи данных в 300 Мбит/с и пиковая — 1 Гбит/с.

Первые три месяца Verizon 5G Home будет работать бесплатно. Потом существующим абонентам мобильной связи Verizon придётся платить по 50 долларов в месяц, а новым абонентам — 70 долларов в месяц. Также Verizon предложит при подключении бесплатный Google Chromecast Ultra или телеприставку Apple TV 4K и бесплатный доступ на три месяца для YouTube TV.

Источник
Verizon
Теги
сотовая связь сша 5G Verizon

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