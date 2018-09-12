Xiaomi показала молодёжный Xiaomi Mi 8

Компания Xiaomi Mi 8 Youth опубликовала тизерный видеоролик, в котором показывается готовящийся к выпуску смартфон Xiaomi Mi 8 Youth, пока не представленный производителем официально.


На видео демонстрируется розовый градиентный вариант расцветки смартфона. Также ожидается синяя градиентная вариация. Также видна горизонтальная двойная камера, отличающая новинку от остальной серии с вертикальными камерами.

Согласно более ранним утечкам, оснащается 6,26-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением Full HD+ (2280 x 1080 пикселей), 24-мегапиксельной фронтальной камерой и основной двойной камерой на 12 Мп, сканером отпечатков пальцев на задней панели. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 710. Предлагаются три конфигурации памяти — 4+32 ГБ, 6+64 ГБ и 8+128 ГБ. есть возможность расширения карточками формата microSD. Аккумулятор обладает ёмкостью 3250 мАч.

Смартфон работает под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo. Размеры составляют 156,4 x 75,8 x 7,5 мм, а вес — 169 граммов. Он выйдет в большом разнообразии расцветок — всего предлагается больше десятка цветов, включая градиентные сине-фиолетовый и сиренево-золотой.

Официальный дебют Xiaomi Mi 8 Youth ожидается 19 сентября 2019 года. 

Источник
Xiaomi
Теги
смартфон ANDROID Xiaomi Xiaomi Mi 8 Youth

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