Apple сняла с продажи iPhone X, iPhone SE и iPhone 6S

После вчерашнего анонса iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR, компания Apple официально сняла с продажи свои самые доступные на текущий момент смартфоны — iPhone SE и iPhone 6S, а также прошлогодний флагман iPhone X.


Помимо доступности, iPhone SE был последним 4-дюймовым смартфоном Apple. Теперь самые компактные из предлагаемых Apple смартфонов — iPhone 7 и iPhone 8 с диагональю экрана 4,7 дюйма.

Теперь в официальная линейка iPhone включает следующие модели:

  • iPhone 7 по цене от 449 долларов в США и 38 990 рублей в России
  • iPhone 7 Plus по цене от 569 долларов в США и 49 990 рублей в России
  • iPhone 8 with по цене от 599 долларов в США и 51 990 рублей в России
  • iPhone 8 Plus по цене от 699 долларов в США и 59 990 рублей в России
  • iPhone XR по цене от 749 долларов в США и 64 990 рублей в России
  • iPhone XS по цене от 999 долларов в США и 87 990 рублей в России
  • iPhone XS Max по цене от 1099 долларов в США и 96 990 рублей в России
Источник
Apple
Теги
смартфон Apple iPhone iPhone X iPhone 6s iPhone SE

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