Apple убрала переходник для наушников из комплекта iPhone XS

Когда Apple убрала у iPhone 7 3,5-мм разъём для наушников, для многих это стало шоком. Для сглаживания переходного процесса, компания предлагала в комплекте переходник Lightning-3,5-мм, чтобы можно было подключить любимые наушники хотя бы так.





Apple предполагала, что пользователи перейдут на беспроводные наушники или наушники с разъёмом Lightning. Судя по всему, Apple теперь решила, что переходный период завершён, поскольку в комплекте с iPhone XS такой переходник уже не предлагается. В комплект входят только наушники EarPods с разъёмом Lightning, кабель Lightning/USB и адаптер питания USB.

Упорствующим пользователям, прикипевшим к своим 3,5-мм наушникам, придётся купить переходник самостоятельно. В российском фирменном онлайн-магазине Apple фирменный же переходник стоит 690 рублей.