Huawei троллит Apple: «Спасибо, что не показали ничего нового»

Компания Huawei отреагировала на вчерашнюю презентацию Apple парой шуточных тизеров в социальных сетях. В Twitter, например, она выразила своеобразную благодарность Apple: «Спасибо, что не показали ничего нового».


В другом тизере говорится «Спасибо, что позволили нам стать настоящими героями года». В обоих случаях сообщение сопровождается приглашением на презентацию 16 октября 2018 года в Лондоне. На этом мероприятии Huawei собирается представить новые флагманские смартфоны Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro.

Интересно, что после презентации смартфона Samsung Galaxy Note 9 в начале августа, Huawei также намекнула на отсталые характеристики флагмана Samsung и пообещала «настоящий скачок» с Huawei P20 Pro.

Источник
Huawei
Теги
смартфон Apple Huawei Huawei Mate 20 Huawei Mate 20 Pro

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