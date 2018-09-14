Открылся предзаказ на Apple Watch Series 4

Компания Apple начала принимать предварительные заказы на смарт-часы Apple Watch Series 4. Сегодня они стали доступны для предзаказа в странах первой волны запуска.





Apple Watch Series 4 (GPS) доступны для заказа в 26 странах и регионах, а Apple Watch Series 4 (GPS + Cellular) — в 16 странах и регионах. Обе модели поступят в продажу в пятницу, 21 сентября. Версии Apple Watch Nike+ тоже появятся в предзаказе сегодня, а с 4 октября начнётся ограниченная продажа.

Во всех этих случаях речи о России нет. С 28 сентября в Россию поступит Apple Watch Series 4 (GPS) и версии Apple Watch Nike+ по цене от 31 990 рублей. В США цена на Apple Watch Series 4 (GPS) стартует от 399 долларов, а на Apple Watch Series 4 (GPS + Cellular) — от 499 долларов.

В число стран первой волны для Apple Watch Series 4 (GPS) вошли Австралия, Австрия, Американские Виргинские острова, Бельгия, Великобритания, Германия, Гернси, Гонконг, Дания, Джерси, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Китай, Люксембург, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, ОАЭ, Португалия, Пуэрто-Рико, Саудовская Аравия, Сингапур, США, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция, Япония. Для Apple Watch Series 4 (GPS + Cellular) — Австралия, Великобритания, Германия, Гонконг, Дания, Испания, Италия, Канада, Китай, ОАЭ, Сингапур, США, Швейцария, Швеция, Франция и Япония.