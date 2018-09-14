OnePlus откажется от 3,5-мм аудиоразъема

В следующем смартфоне OnePlus не будет 3,5-мм разъёма для наушников. Об этом рассказал Карл Пей (Carl Pei ), сооснователь компании OnePlus, в интервью с ресурсом TechRadar.





По поводу удаления аудиоразъёма, он заявил: «Это было очень спорное решение. Мы не делаем это просто ради того, чтобы сделать или потому, что все так делают. Мы уверены, что сейчас правильное время для этого, поскольку это принесёт пользу большинству наших пользователей».

Карл Пей отметил, что 59% пользователей OnePlus уже перешли на беспроводные наушники. Польза от удаления аудиоразъёма простая — освобождается место для других компонентов. Карл Пей упомянул улучшенное время работы и «другие новые технологии». Под последним, скорее всего, подразумевается сканер отпечатка пальцев, интегрированный прямо в экран.