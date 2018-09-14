Топовый Samsung Galaxy S10 получит пять камер

Самая старшая версия будущего флагмана Samsung Galaxy S10 может получить сразу пять камер. Об этом рассказал корейский ресурс ETNews со ссылкой на источники в индустрии.


По данным источника, всего будет три модели в рамках серии Samsung Galaxy S10. Стандартная получит двойную основную и одинарную фронтальную, премиальная — тройную основную и одинарную фронтальную, а модель класса ультра-премиум — тройную основную и двойную фронтальную.

Согласно более ранним утечкам, младшая версия диагональю 5,8 дюймов получит сканер на задней панели. Две старшие диагональю 6,1 и 6,4 дюйма — экранные сканеры отпечатков пальцев.

Samsung может представить свои новые флагманы на выставке CES 2019, которая пройдет с 8 по 11 января в Лас-Вегасе, или на MWC 2019, в Барселоне с 25 по 28 февраля.

Источник
ETNews
Теги
смартфон ANDROID Samsung Samsung Galaxy S10

Комментарии

Загрузка...
Из рубрикиТелефоны
Xiaomi готовит новые прошивки для смартфонов 2014 года
OnePlus откажется от 3,5-мм аудиоразъема
Xiaomi Pocophone F1 прошёл тест на прочность. Его погнули, поцарапали и подожгли

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны июня 2018 года (официальная розница) 149
Лучшие бюджетные смартфоны июля 2018 года (официальная розница) 94
Лучшие бюджетные смартфоны августа 2018 года (официальная розница) 84
Внезапно, один из лучших бюджетников года. Обзор мощного ASUS Zenfone Max Pro M1 с аккумулятором на 5000 мАч 61
Лучшие смартфоны с камерой, как у iPhone 55
Быстрый обзор Xiaomi Mi A2: новый «король» по качеству камер и процессору дешевле 20 тысяч рублей 54