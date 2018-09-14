Смарт-часы Samsung Galaxy Watch уже можно купить в России

Компания Samsung Electronics объявила о начале продаж в России смарт-часов Galaxy Watch. Смарт-часы Galaxy Watch приходят на смену линейки Galaxy Gear и обладают прочностью военного уровня.

Для российских пользователей доступны модели 46 мм в цвете «серебристая сталь» и модели 42 мм в цветах «глубокий черный» и «розовое золото». Samsung Galaxy Watch можно купить с 14 сентября по рекомендованной розничной цене 26 990 рублей (46 мм) и 21 990 рублей (42 мм).

В новых часах сохранился круглый вращающийся безель и режим Always On Display (всегда включенный дисплей). Впервые Samsung Galaxy Watch могут имитировать звук классических механических часов — тикать или каждый час оповещать пользователя сигналом. Экран защищён стеклом Corning Gorilla Glass DX+. Также водонепроницаемость достигает 5 атм, защита от влаги и пыли по стандарту IP68, прочность соответствует военному стандарту MIL-STD-810G.

С Samsung Galaxy Watch пользователи могут вести ежедневный трекинг здоровья, уровня стресса, качества сна и многое другое. Трекер автоматически определит, когда пользователь испытывает стресс, и предложит сделать ряд упражнений для стабилизации этого состояния. Трекер сна отслеживает все стадии отдыха человека, включая фазу быстрого сна, помогает наладить сон и подсказывает, сколько нужно отдыхать, чтобы продуктивно работать днем.

В фитнес-трекер устройства добавлено 21 новое упражнение для занятий в зале и 39 тренировок. Имеется встроенный калькулятор калорий с набором рекомендаций по сбалансированному меню.

Часы предлагаются в двух размерах — 46 мм с диагональю дисплея 1,3 дюйма и аккумулятором на 472 мАч, а также 42 мм с диагональю 1,2 дюйма и 270 мАч. Часы оснащаются круглым Super AMOLED-экраном с разрешением 360 x 360 пикселей, двухъядерным процессором Exynos 9110 с частотой 1,15 ГГц и работают на операционной системе Tizen 4.0. Версия с поддержкой LTE получила 1,5 ГБ оперативной и 4 ГБ встроенной флеш-памяти, а с поддержкой Bluetooth — 768 МБ и 4 ГБ.

Из датчиков имеются акселерометр, гироскоп, барометр, датчик пульса, датчик освещенности. Поддерживается беспроводная зарядка по стандарту WPС.

Источник
Samsung
Теги
Россия Samsung смарт-часы Samsung Galaxy Watch

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