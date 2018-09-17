Это не планеты: Apple рассказала, что изображено на обоях iPhone XS

Компания Apple опубликовала видеоролик, в котором демонстрируются возможности съёмки своих новых смартфонов. Среди всего прочего, в нём раскрывается загадка новых обоев, ставших визитной карточкой iPhone XS и XS Max.


Фото для новых фоновых картинок делались на сами смартфоны и, как оказалось, на них изображены вовсе не планеты. Картинки сделаны с использованием динамика и субстанций, вроде мыла, воды и курурузного сиропа, а также различных химический реакций.

Всё это захвачено с качеством 4K и в замедленном режиме. Съёмками занимались фотографы Донхун Дж. (Donghoon J.) и Шон С. (Sean S.).

Источник
Apple
Теги
смартфон Apple iPhone iPhone 2018 iPhone XS iPhone XS Max

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