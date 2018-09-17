Названа дата анонса нового геймерского смартфона Razer

Компания Razer начала рассылать журналистам приглашения на своё следующее пресс-мероприятие. Презентация назначена на 10 октября 2018 года.



Судя по всем намёкам в приглашении, гвоздём программы мероприятия станет следующее поколение игрового смартфона Razer. Напомним, оригинальный Razer Phone был представлен в ноябре 2017 года.


Согласно более ранним утечкам, Razer Phone 2 получит 5,7-дюймовый Sharp IGZO-дисплей с разрешением QHD и частотой обновления 120 Гц, топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845, 8 ГБ оперативной и до 512 ГБ встроенной флеш-памяти.

Смартфон работает под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo. Дизайн смартфона сохранится почти неизменным по сравнению с оригинальным Razer Phone. Также ожидается фирменная настраиваемая подсветка Razer Chroma. 

Источник
AndroidPolice
Теги
смартфон ANDROID Razer Razer Phone Razer Phone 2

Комментарии

Материалы по теме

Samsung Galaxy Note 9 уже можно купить в России

31 августа

Xiaomi выпустила новую оболочку MIUI 10

17 сентября

Игровой смартфон Razer представлен официально

2 ноября 2017

Концепт Razer Project Linda объединяет смартфон и ноутбук

11 января

Объявлена дата начала продаж флагмана Oppo с выдвижными камерами в России

5 сентября

Флагман Oppo с выдвижными камерами стоит 70 тысяч рублей

10 сентября
Загрузка...
Из рубрикиТелефоны
Это не планеты: Apple рассказала, что изображено на обоях iPhone XS
Цифра дня: Сколько дней нужно работать, чтобы купить iPhone XS в России?
Huawei дразнит роликом с намёками на квадратную камеру Mate 20 Pro

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны июня 2018 года (официальная розница) 150
Лучшие бюджетные смартфоны июля 2018 года (официальная розница) 94
Лучшие бюджетные смартфоны августа 2018 года (официальная розница) 85
Внезапно, один из лучших бюджетников года. Обзор мощного ASUS Zenfone Max Pro M1 с аккумулятором на 5000 мАч 61
Лучшие смартфоны с камерой, как у iPhone 56
Быстрый обзор Xiaomi Mi A2: новый «король» по качеству камер и процессору дешевле 20 тысяч рублей 54