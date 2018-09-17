Названа дата анонса нового геймерского смартфона Razer

Компания Razer начала рассылать журналистам приглашения на своё следующее пресс-мероприятие. Презентация назначена на 10 октября 2018 года.







Судя по всем намёкам в приглашении, гвоздём программы мероприятия станет следующее поколение игрового смартфона Razer. Напомним, оригинальный Razer Phone был представлен в ноябре 2017 года.





Согласно более ранним утечкам, Razer Phone 2 получит 5,7-дюймовый Sharp IGZO-дисплей с разрешением QHD и частотой обновления 120 Гц, топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845, 8 ГБ оперативной и до 512 ГБ встроенной флеш-памяти.

Смартфон работает под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo. Дизайн смартфона сохранится почти неизменным по сравнению с оригинальным Razer Phone. Также ожидается фирменная настраиваемая подсветка Razer Chroma.