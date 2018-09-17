Кошмар 2016 года повторяется: Samsung Galaxy Note 9 загорелся в женской сумочке

Смартфон Samsung Galaxy Note 9 рискует повторить печальную судьбу Note 7, прославившегося своим «взрывным» характером в 2016 году. В США риэлтер Диана Чунг (Diane Chung) подала на Samsung в суд после того, как недавно купленный смартфон загорелся в её сумочке.





Инцидент произошёл 3 сентября 2018 года в Лонг-Айленде. Чунг обнаружила, что её новый Samsung Galaxy Note 9 начал внезапно нагреваться, перестала его использовать и положила в сумочку.

Но вскоре она услышала «свистящие и срежещущие звуки, а затем заметила густой дым», который шёл из её сумочки. При попытке достать смартфон, она обожгла пальцы.

В конце концов, она высыпала содержимое сумки на пол лифта, в котором ехала в тот момент, но огонь не прекращался, пока устройство не накрыли тканью и не поместили в ведро с водой.

Напомним, отзыв бракованных Galaxy Note 7 осенью 2016 года оказался беспрецедентным по масштабу для Samsung. Как показало расследование причин возгорания и самоподрыва смартфонов, взрывы происходили из-за элементов питания, а точнее из-за погрешностей при их производстве и проблем с технологическим процессом сборки.