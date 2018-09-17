Исчезающая камера Samsung Galaxy S10 показана на фото

В сети появились фотографии готовящегося к выпуску смартфона Samsung Galaxy S10, пока не представленного производителем официально. Фотографии опубликовал профильный ресурс SlashLeaks, специализирующийся на сборе самых разнообразных утечек.

На фото показана интересная особенность Samsung Galaxy S10. Фронтальная камера встроена под дисплей смартфона. Она становится невидимой, когда в ней нет необходимости.


Согласно более ранним утечкам, всего будет три модели в рамках серии Samsung Galaxy S10. Стандартная получит двойную основную и одинарную фронтальную, премиальная — тройную основную и одинарную фронтальную, а модель класса ультра-премиум — тройную основную и двойную фронтальную.

Младшая версия диагональю 5,8 дюймов получит сканер на задней панели. Две старшие диагональю 6,1 и 6,4 дюйма — экранные сканеры отпечатков пальцев.

Samsung может представить свои новые флагманы на выставке CES 2019, которая пройдет с 8 по 11 января в Лас-Вегасе, или на MWC 2019, в Барселоне с 25 по 28 февраля.

Источник
SlashLeaks
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