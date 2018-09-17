Xiaomi выпустила новую оболочку MIUI 10

Компания Xiaomi начала распространение глобальной стабильной версии фирменной оболочки MIUI 10. Прошивка распространяется постепенно «по воздуху».





Финальная MIUI 10 уже доступна для смартфонов Redmi Note 5/Pro, Mi 6, Mi Mix 2, Mi 5, Mi Note 2, Mi Mix и Redmi S2. Постепенно будут выпускаться обновления и для других устройств Xiaomi.

Отметим, что ранее для смартфонов и планшетов Xiaomi выпускались тестовые версии прошивок MIUI 10, также раньше глобальной стабильной версии начала появляться китайская.

MIUI 10 оптимизирована для безрамочных смартфонов и приносит новый пользовательский интерфейс, включая новые полноэкранные жесты для навигации. Изменились системные звуки, они были оптимизированы, чтобы не надоедать пользователям, были добавлены звуки леса, пляжа, дождя, огня в камине и летней ночи. С помощью системы искусственного интеллекта портретный режим съёмки станет доступен на смартфонах с обычными одинарными камерами. Были значительно переработаны и другие системные приложения, включая часы и заметки.