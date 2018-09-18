Названы самые популярные цвета смартфонов в России

Оператор МТС поделился статистикой по продажам современных гаджетов в собственных салонах и выяснили, какого цвета смартфоны предпочитают покупатели в России.

Смартфон может быть любого цвета, если он синий
Смартфон может быть любого цвета, если он синий

Оказалось, что предпочтения россиян сместились в сторону более ярких синих, красных и розовых моделей. Специалисты объясняют это ростом платежеспособной молодой аудитории.

Огромной популярностью стали пользоваться устройства синего цвета. Продажи таких девайсов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 600%. С начала 2018 года доля синих аппаратов в общей структуре продаж составляет 16,5%.

В первую очередь, влияние на популярность данной расцветки оказали новые модели бренда Honor, такие как Honor 10 и Honor 9 Lite. Покупатели стали в 2,5 раза чаще выбирать красные и в 1,5 раза чаще розовые смартфоны, в то время как продажи белых аппаратов, напротив, сократились на 63%.

Несмотря на впечатляющий рост разноцветных устройств, самыми популярными мобильными гаджетами в количественном выражении в период январь-сентябрь 2018 года остаются устройства черного и серого цветов — их выбирает каждый второй покупатель в МТС. На втором месте расположились золотые смартфоны — практически каждый пятый гаджет приобретается в данном цветовом исполнении.

Однако вследствие роста продаж моделей ярких расцветок, доля «классических» и золотых оттенков в структуре продаж постепенно сокращается, например, продажи смартфонов золотистых расцветок сократились за 8 месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 22%.

Источник
МТС
Теги
смартфон Россия мтс

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